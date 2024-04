Juve, Manna comincia già a pensare al Napoli: la lista degli obiettivi

Dalla Juve al Napoli, ma questa volta non si tratta di un giocatore bensì di un dirigente. Secondo le ultime voci, infatti, Manna sarebbe pronto a diventare il nuovo direttore sportivo della società azzurra. Il Corriere dello Sport ha quindi rivelato quelli che potrebbero essere gli obiettividi mercato in vista della prossima estate. Per la trequarti piace Sudakov dello Shakthar, già cercato dal Napoli lo scorso inverno e da tempo nel mirino della Juve. Per sostituire Osimhen occhi su Santiago Gimenez del Feyenoord ma il nome più interessante riguarda l'attacco. Pare infatti che Manna voglia portare a Napoli Soulè, da sempre suo pupillo in bianconero.