Juve, scout del Manchester United all’Allianz Stadium: Bremer nel mirino

Nel corso di Juve-Atalanta degli scout del Manchester United sono attesi allo Stadium per osservare Bremer: fissato il prezzo

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa sera in occasione di Juve-Atalanta all'Allianz Stadium di Torino ci saranno anche degli scout del Manchester United . Gli inglesi sono infatti interessati a Gleison Bremer e verranno quindi a vedere il brasiliano dal vivo.

L'ex Torino non è sulla lista dei vendibili e la Juve non vorrebbe privarsene nel corso del prossimo calciomercato estivo, ma tutto dipenderà dalla possibile offerta dello United.

Di fronte a 80 milioni di euro, infatti, per i bianconeri sarebbe difficile dire di no. La situazione economica della Vecchia Signora non è delle migliori e rifiutare una cifra del genere sembra quasi impossibile. Staremo a vedere.