Secondo quanto si apprende a O'Globo la Corte di Giustizia del Rio Grande do Sul ha emesso un mandato d’arresto di un anno per Douglas Costa, ex giocatore bianconero, oggi di proprietà del Los Angeles Galaxy. Il 32enne brasiliano sarebbe accusato di non aver rispettato i pagamenti per il mantenimento dei figli. Douglas Costa ora rischia l'arresto: al momento non può essere estradato dagli Stati Uniti ma, qualora rientrasse in patria scatterebbero le manette.