Juventus, il ricordo della sfida con il Maccabi Haifa nel 2009

Mentre la Juve ha raccolto 2 punti nelle prime 2 giornate, pareggiando in casa contro il Bordeaux e impattando 0-0 in Germania con il Bayern Monaco, gli israeliani del Maccabi Haifa si presentano a Torino a 0 punti, per effetto delle sconfitte per 3-0 in casa con i tedeschi e per l'1-0 patito in Francia. In tutta la competizione, pur perdendo spesso di misura, non riusciranno a segnare un gol, anche se Buffon deve sfoderare 3 interventi per impedirlo.