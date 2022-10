Youth League, i convocati della Juve in vista del Maccabi Haifa

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato i convocati per il match di Youth League contro il Maccabi Haifa. Ecco il comunicato: "Oggi alle ore 13:00 (orario italiano) la Juventus Under 19 scenderà in campo in Israele e la gara sarà valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UYL. I bianconeri cercano altri tre punti contro gli israeliani, a meno di una settimana dal successo di Vinovo.