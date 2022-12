Mac Allister alla Juve? Il padre: “Grandissimo club”

Intervistato da Tuttomercatoweb, il padre di Mac Allister ha parlato dell'interessamento della Juve per il centrocampista argentino

Il mercato invernale si avvicina e la Juve dovrà pesare con cura acquisti e cessioni. La situazione economico-societaria del club bianconero, infatti, non permetterà un mercato faraonico: serviranno acquisti mirati. Uno dei reparti che potrebbe necessitare di un rinforzo è il centrocampo, visto che Rabiot è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo non sembrano proseguire nel verso giusto.

Chi al suo posto? Il sogno resta Milinkovic-Savic ma il prezzo è proibitivo. Un'alternativa potrebbe essere Mac Allister, centrocampista argentino del Brighton fresco vincitore del Mondiale. Il suo prezzo nelle ultime settimane è schizzato alle stelle ma resta comunque inferiore a quello del giocatore della Lazio. Su di lui c'è l'interesse di tanti club in giro per l'Europa, per la Juve non sarà facile vincere l'asta.

Intervistato da Tuttomercatoweb il padre del centrocampista, Carlos Mac Allister ha detto: "La Juventus è un grandissimo club, uno dei più prestigiosi al mondo. Posso solo dire che insieme al club analizzeremo le proposte che ci arriveranno, poi decideremo cosa accadrà al futuro di Alexis. Sta molto bene in Inghilterra ed è grato al Brighton perché gli ha dato la possibilità di raggiungere l'Europa. Però non possiamo fornire un prezzo, né diciamo chi ci ha chiamato. Non vogliamo dare informazioni che possano pregiudicare trattative imminenti, se ci sono".