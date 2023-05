Juve, Mac Allister non lascerà la Premier: sfuma l’obiettivo

I Reds, che a fine campionato perderanno sia Naby Keita -in scadenza di contratto a giugno- che Arthur (di ritorno in bianconero per fine prestito), sono a caccia di nuovi profili per il centrocampo. Assodato che Bellingham non farà rientro in patria perché già nel mirino dei Blancos, Klopp avrebbe indicato proprio Mac Allister. Il 24enne argentino è già a quota 11 gol in Premier questa stagione con la maglia del Brighton e- dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo- è pronto al grande salto nella prossima finestra di mercato.