Mac Allister, il CEO del Brighton avverte la Juve: “30 giorni imprevedibili”

Intervistato da The Argus, il CEO del Brighton ha parlato del futuro di Alexis Mac Allister, obiettivo di mercato della Juve

redazionejuvenews

Un Mondiale da protagonista a sorpresa, la vittoria della Coppa del Mondo con la sua argentina e ora le offerte da tanti big club in giro per l'Europa. Per Alexis Mac Allister le ultime settimane sono state di fuoco. Il centrocampista argentino del Brighton dopo Qatar 2022 ha visto il suo valore di mercato schizzare alle stelle e ora il suo futuro nella squadra inglese è tutt'altro che scontato.

Intervistato da The Argus il CEO del Brighton Paul Barber ha detto: "Non abbiamo offerto nessuno a nessuno e non abbiamo intenzione di farlo. I prossimi 30 giorni sono imprevedibili e ci occuperemo di ciò che accadrà, ma non stiamo offrendo nessuno a nessuno. Siamo abbastanza felici così come siamo, certamente finché possiamo esserlo. Ma siamo anche realistici".

Mac Allister è finito anche nel mirino della Juve, che l'ha individuato come uno dei possibili nomi per sostituire Rabiot. Il centrocampista francese ha giocato fin qui una grandissima stagione ma il rinnovo di contratto procede a rilento e a giugno potrebbe davvero lasciare Torino. Per questo i bianconeri studiano delle alternative e una di queste è proprio il centrocampista argentino del Brighton. Nessuna offerta ufficiale, ma l'asta per il campione del mondo è già iniziata.