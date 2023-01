Mac Allister alla Juve? De Zerbi: “La cosa migliore è che resti al Brighton”

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Brighton De Zerbi ha parlato di Mac Allister: sarà un nuovo giocatore della Juve?

redazionejuvenews

Il calciomercato invernale 2023 ha ufficialmente avuto inizio, e la Juve ha molto su cui lavorare. Dopo le dimissioni del Cda e con il bilancio in profondo rosso, la società bianconera non potrà permettersi grandi acquisti, ma non per questo rimarrà ferma a guardare. Prima si vende, poi si compra, e uno dei principali obiettivi di mercato è Alexis Mac Allister, possibile rinforzo in caso di addio di Rabiot.

Il centrocampista argentino è stato protagonista nella vittoria del Mondiale da parte della squadra di Scaloni. Dopo la Coppa del Mondo il suo valore è salito alle stelle, con diversi club in giro per l'Europa sulle sue tracce. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Everton, l'allenatore del Brighton Roberto De Zerbi ha detto: "Siamo così felici per Alexis. Per noi è un giocatore molto importante. E' stato fantastico rivederlo, la festa è stata fantastica. Mentalmente, Alexis può giocare. Fisicamente, non sono sicuro, ma vedremo domani mattina".

Sulle voci di mercato, l'ex tecnico del Sassuolo ha poi aggiunto: "Di mercato non si può parlare, ma la società conosce le mie idee. La cosa migliore per Alexis Mac Allister è restare al Brighton questo mese. Può essere un problema per lui essere ceduto dopo l'impresa al Mondiale".