Juve, Mac Allister trascina il Brighton. De Zerbi: “E’ un top player”

Mac Allister con una doppietta trascina il Brighton di De Zerbi: l'allenatore italiano dedica la vittoria all'ex Juve Vialli

redazionejuvenews

Il Brighton di De Zerbi vince e convince in FA Cup contro il Middlesbrough: in gol Grob, Lallana, Undav e doppietta per il subentrato Mac Allister. Il centrocampista argentino dopo la vittoria del Mondiale continua a convincere: su di lui il mirino della Juve e di tanti altri club europei.

Al termine della partita l'allenatore della squadra inglese ha detto: “La prestazione di Alexis non è una sorpresa per me, è un top player. Sapevo prima della Coppa del Mondo quanto fosse importante per noi. Può giocare in posizioni diverse come gli altri. Ha la qualità per segnare tanti gol. Ha giocato più alto oggi e può aiutarci a trovare l'ultimo passaggio e il gol. Passo dopo passo oggi sono riuscito a mettere in campo tanti giocatori e fanno tutti parte del progetto”.

Vittoria che De Zerbi ha dedicato a Gianluca Vialli: "Questa non è una finale, ma è una partita di calcio, e la voglio dedicare a Gianluca Vialli. Lui è italiano come me e ha trascorso del tempo giocando e lavorando qui in Inghilterra. Ha portato il nome dell'Italia nel calcio inglese, in un modo molto educato, come solo lui sapeva fare. Ora sono qui a lavorare in Inghilterra, circa 20 anni dopo Gianluca, penso sia importante ricordarlo. Come allenatore italiano, l'accoglienza che ho ricevuto è merito di Gianluca e di quei bravi italiani che sono venuti prima di me".