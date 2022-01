Juve, valzer degli attaccanti: da Lukaku e Vlahovic fino a Icardi e Morata

Il mercato di gennaio non è ancora cominciato che già entra nel vivo: la Juve è nel pieno della bufera attaccanti

Sono due i punti di snodo fondamentali di questa storia. Il primo è l'interessamento del Barcellona per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è in prestito alla Juventus dall'Atletico Madrid ma non sta convincendo e molto probabilmente a fine stagione non verrà riscattato. Per questo il Barcellona ha pensato proprio a lui come possibile rinforzo per il suo attacco. La Juventus da parte sua lo farebbe partire volentieri, ma prima dovrebbe trovare un sostituto. Chi? Il nome in cima alla lista è quello di Dusan Vlahovic, obiettivo fuori portata per i bianconeri... o forse no. Il secondo snodo di questa storia nasce in Premier League, dove a seguito di alcune dichiarazioni molto scomodesembra già finita la storia d'amore tra Lukaku e il Chelsea. Se così fosse, dove potrebbe andare il belga? Al Totthenam Antonio Conte lo riprenderebbe sicuramente con se, sostituto ideale di Kane (l'inglese piace moltissimo al Manchester City di Guardiola).