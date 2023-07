Juve, Lukaku pessimista sulla trattativa con la Juve: “Non credo si farà”

Romelu Lukaku, calciatore del Chelsea ed ex Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ad un tifoso in Belgio, smentendo la trattativa con la Juventusper il dopo-Vlahovic. Il supporters, dopo aver chiesto dell'operazione con i bianconeri, ha chiesto di non dire mai forza Juve, ed il belga ha risposto così: "No, no, mai. Non credo che l'affare si farà".