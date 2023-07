Lukaku alla Juve? Pochettino: “Stiamo cercando la soluzione migliore”

Dall'amore per l'Inter e quel "mai alla Juve" detto in un'intervista, fino al possibile trasferimento in bianconero: gli ultimi giorni di Romelu Lukaku sono stati al limite dell'incredibile. I nerazzurri erano al lavoro per riportare il belga a Milano, ma l'attaccante del Chelsea ha deciso di ignorare le chiamate del club, cominciando invece a trattare in segreto con la Juve . Ora l'ex Inter è diventato quindi l'obiettivo numero uno dell'attacco bianconero, operazione che però si prospetta tutt'altro che semplice.

In conferenza stampa il nuovo Football Director della Juve Cristiano Giuntoli ha infatti rivelato: "Dobbiamo tornare a fare un mercato sostenibile e competitivo. Io e Manna stiamo sondando il mercato parlando con tanti club per avere informazioni, poi i giornali ci ricamano. Noi puntiamo fortissimo su Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik. Abbiamo un parco attaccanti importante. Il mercato in entrata è finito per ora, non sappiamo nemmeno quante competizioni faremo. Stiamo lavorando sulle uscite, ora conta solo questo". Senza Champions League, infatti, la Juve prima di pensare agli acquisti dovrà prima concludere alcune cessioni. "Non è un segreto che dobbiamo sistemare i conti, ma noi puntiamo fortemente su Vlahovic - ha detto Giuntoli -. Poi ci sono offerte che non si possono rifiutare. Dusan e Chiesa per noi sono incedibili. Ma dovendo trovare un equilibrio, di fronte a certe offerte, ci penseremo".