Luca Pellegrini in uscita: Claudio Lotito e la società bianconera stanno lavorando per trovare la quadra

Luca Pellegrini vuole la Lazio. Il patron biancoceleste in queste ore sta finalizzando l'accordo con la società bianconera per accontentare Maurizio Sarri. Il terzino sinistro classe '99 in Serie A ha collezionato 76 presenze, a cui si aggiungono anche le 9 di Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte.

Tuttavia le apparizioni con i biancocelesti dall'inizio del prestito sono state appena otto, più una in Conference League. In Champions in carriera ha accumulato 226' nelle 7 presenze tra Juve, Roma ed Eintracht. Negli ultimi giorni i contatti tra il presidente biancoceleste Claudio Lotito e la Juventus si sono infittiti per trovare la quadra.