Luca Pellegrini: “La Juve può recuperare, è una squadra fortissima”

Intervistato da Tuttosport, Luca Pellegrini ha parlato della sua esperienza all'Eintracht Francoforte e della Juve di Allegri

redazionejuvenews

Di proprietà dalla Juve ma in prestito all'Eintracht Francoforte: Luca Pellegrini sta vivendo una nuova vita in Bundesliga. Intervistato da Tuttosport ha detto: "Sto vivendo bene un’esperienza nuova sotto tanti punti di vista. L’aspetto che mi ha sorpreso di più nei primissimi giorni, che mi ha fatto vivere un impatto forte è stato il discorso della mentalità: campionato diverso, nazione con altri usi, siamo abbastanza differenti. Sapevo che si trattava di un club forte e importante, altrimenti non avrei preso in considerazione il trasferimento da Torino. Io dico che abbiamo ancora margini di miglioramento anche perché siamo una squadra giovane dietro la quale c’è un progetto bellissimo. Siamo sulla strada giusta".

Sulla Juve ha aggiunto: "I bianconeri possono recuperare, ne sono convinto. Si tratta di una squadra fortissima, ci sono tantissimi giocatori validi, l’obiettivo che mi pare fosse dichiarato per quest’anno era di arrivare nelle prime quattro del campionato e al momento ci stanno riuscendo. Ora stanno facendo bene e per la stima che ho dei miei ex compagni di squadra non solo come valore di giocatori, ma proprio come persone, sono sicuro che arriveranno al traguardo".

In Champions l'Eintracht affronterà il Napoli: "In Champions affrontiamo una squadra come il Napoli che ha una rosa lunga e con elementi di valore ma nel calcio è tutto possibile. Proveremo a giocarcela. Quando ho visto il nome estratto la prima cosa a cui ho pensato sono stati i miei amici di Napoli, era da una settimana che me lo dicevano!".