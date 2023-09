Juve, Lotito lancia una frecciatina ai bianconeri: “Una volta i nostri…”

Intervistato da Radio Roma Sound, il patron biancoceleste Claudio Lotito , ha parlato del momento che sta attraversando la Lazio: dal mercato al campo. Ecco le sue dichiarazioni: "Io amo dire che non vendo sogni, ma solide realtà. 100 milioni? Non penso che il denaro sia esaustivo ai fini di allestire una grande squadra, ma è anche vero che abbiamo saputo amministrare la campagna trasferimenti con scelte che spero ci possano premiare a fine campionato. Il nostro progetto è diventato credibile. Quando ho preso la Lazio era un Cenerentola, mentre ora è un punto d'arrivo".

Infine: "Penso di aver messo il club nelle condizioni di poter avere una squadra competitiva. In campo non ci vado io ma spero che i giocatori possano esprimere tutto il loro potenziale per giocarsela alla pari, se non di più, con le altre formazioni".