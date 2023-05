Claudio Lotito su Giuntoli: Lazio e Juve ci provano ma…

Dopo le voci di un possibile addio di Igli Tare a fine stagione, Lotito già pensa al suo sostituto. Il numero uno della Lazio sta pensando a Cristiano Giuntoli . Secondo Il Messaggero dalle parte di Formello si stanno già facendo dei passi avanti per la prossima stagione. Dopo il confronto di qualche giorno fa tra Lotito e Sarri, la società ha iniziato a muovere i primi passi per scegliere il nuovo ds biancoceleste . L'addio di Tare è ormai quasi scontato dati i precedenti con il tecnico toscano.

Il suo nome era stato già accostato al club biancoceleste qualche settimana fa su indicazione proprio di Maurizio Sarri (con cui ha collaborato ai tempi in cui allenava il Napoli). Adesso però c'è anche la Juventus che è in contatto con lui per portarlo a Torino dalla prossima stagione. Ieri Lotito si è fatto dare i numeri di Giuntoli e Pompilio (suo braccio destro) per cercare di sorpassare i bianconeri.