Juve, riscatto Pellegrini: Lotito chiede lo sconto ai bianconeri

Come già previsto, Claudio Lotito ne parlerà con la dirigenza bianconera per chiedere uno sconto sul cartellino del classe '99. Il presidente biancoceleste intende rinegoziare : per Pellegrini investirebbe non più di 8-9 milioni di euro . Adesso la Juve dovrà prima capire chi sarà il prossimo direttore sportivo (in attesa che De Laurentiis 'liberi' Giuntoli) e iniziare a pensare alla rifondazione.

Anche perché in questo momento i bianconeri avrebbero bisogno di un terzino sinistro. Alex Sandro -a cui è scattato il rinnovo automatico- è in evidente calo e De Sciglio sarà out fino ad inizio 2024. La Juventus a questo punto potrà pensare di riprendersi Pellegrini dalla Lazio oppure di puntare su Cambiaso (under 21 di rientro dal prestito al Bologna). Nel mentre però la Juve dovrà fare i conti con il rientro di alcuni giocatori ceduti in prestito e dall'ingaggio troppo elevato per le casse bianconere (come Arthur o McKennie per esempio). La società -inutile dirlo- dovrà diminuire il monte ingaggi in vista del prossimo anno. Da capire ora come si svilupperà la strategia bianconera sul mercato.