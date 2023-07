Juve, l’approfondimento sulla città di Los Angeles in vista della tournée

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla città di Los Angeles , sede di una delle gare della prossima tournèè estiva. Ecco il comunicato: "Dopo aver disputato la prima delle tre amichevoli in programma durante lo Juventus Summer Tour, i bianconeri affronteranno in una sfida tutta italiana il Milan il 27 luglio 2023 (in Italia saranno le ore 4:30 del 28 luglio). Dove? Al Dignity Health Sports Park di Carson, in California, nella contea di Los Angeles. LOS ANGELES O PIÙ SEMPLICEMENTE L.A. Los Angeles, spesso abbreviata in L.A., è una città degli Stati Uniti e capoluogo dell'omonima contea in California. Con oltre quattro milioni di abitanti, è la città più grande della California e degli Stati Uniti occidentali ed è la seconda più popolosa del Paese dopo New York.

Fondata dagli spagnoli come El Pueblo de Nuestra Señora la Reina Virgen de los Ángeles del Río de la Porciúncula de Asís, vale a dire "Il villaggio di Nostra Signora la Regina Vergine degli Angeli del fiume della Porziuncola d'Assisi", assurse allo status di città il 9 giugno 1850, cinque mesi prima che la California diventasse il trentesimo Stato dell'Unione. Centro economico e scientifico di rilevanza internazionale, è anche la capitale mondiale dell'industria cinematografica, in modo particolare la celebre Hollywood - uno dei sobborghi più famosi della città. È praticamente impossibile non averla sentita nominare. A Los Angeles e dintorni risiedono numerosi personaggi del cinema e dello spettacolo statunitense e internazionale. LE ATTRAZIONI Ciò che sicuramente non manca a L.A. sono le attrazioni. Le più note sono, oltre alle lunghe spiagge del Pacifico, il quartiere di Hollywood, i negozi di Rodeo Drive, il centro commerciale "The Grove", le ville dei divi dello spettacolo a Beverly Hills, Bel Air e Malibù e i parchi tematici di Disneyland - che in realtà si trova nella città di Anaheim nella confinante Contea di Orange -, Universal Studios e Paramount. Probabilmente il modo più originale di fare il turista a Los Angeles è quello di riconoscere sparse per la città le location di tutti i più celebri film e telefilm americani, senza dimenticare il famoso Grauman's Chinese Theatre che si trova lungo la famosa Hollywood Walk of Fame. Da non dimenticare, poi, il quartiere di Venice Beach, conosciuto non solo per i negozi affacciati sulla spiaggia, ma anche per un percorso di piste ciclabili e per i numerosi artisti di strada. Sapete, invece, qual è uno dei luoghi più frequentati? Il luna park posto sul molo di Santa Monica è uno dei punti di ritrovo più in voga, oltre a essere uno dei più grandi al mondo su palafitte. In estrema sintesi: a Los Angeles è proprio difficile annoiarsi!