Juve, Longo: “La madre di Rabiot ha aperto al rinnovo”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato della situazione contrattuale di Adrien Rabiot. In scadenza il 30 giugno 2023, a gran sorpresa la Juventus e il giocatore hanno trovato l'accordo per il prolungamento di un altra stagione. La volontà, secondo il giornalista, trasmessa dalla madre e agente del calciatore sarebbe però quella di proseguire ancora in bianconero anche nei prossimi anni.

Ecco le sue parole: "In casa Juve si registra una novità importante e probabilmente definitiva: Adrien Rabiot, tramite la sua mamma-agente Veronique, ha fatto capire al club di voler prolungare ancora per più stagioni. Un passaggio non scontato che Cristiano Giuntoli vuole concretizzare il prima possibile. I primi rumors parlano di incontro fissato a novembre ma più verosimilmente sarà gennaio il mese giusto per arrivare agli accordi".