Juve, Longo: “Giuntoli ha già la disponibilità al trasferimento di Calafiori”

Nel suo pezzo su calciomercato.com, Daniele Longo avrebbe rivelato alcune indiscrezioni sull'interesse della Juventus per Riccardo Calafiori. Ecco un estratto delle sue parole: "Cristiano Giuntoli ha già incassato la totale disponibilità del giocatore al trasferimento in bianconero e ora sta andando alla ricerca di un accordo con il club del Presidente Saputo. Contatti che nelle ultime settimane si sono fatti sempre più fitti e hanno portato a una prima richiesta chiara: 25 milioni di euro. La stagione straordinaria al Bologna per qualità e continuità nelle prestazioni ha portato Calafiori al centro di tanto interesse anche all’estero. Specialmente da parte del Bayer Leverkusen dei miracoli targato Xabi Alonso. Riccardo è certamente lusingato da tale interesse però ha già ribadito di voler dare precedenza assoluta alla Juventus. Giuntoli dovrà operare con grande abilità e fantasia sul mercato per cercare di mantenere un equilibrio sostenibile dal punto di vista economico tra entrate e uscite. Ecco perché l’utilizzo di contropartite tecniche diventa una soluzione per certi versi necessaria. Al Bologna piace molto Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002 in prestito al Pisa proprio dal club bianconero. Altro nome sul quale è previsto un confronto è quello del difensore portoghese Tiago Djalo".