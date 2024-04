Juve, Locatelli: “È stata una sofferenza. Alcune partite sono state brutte”

Intervistato da Dazn al termine della partita contro la Fiorentina il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha detto: "Il cambio gioco nella ripresa non è stata una scelta. Volevamo fare la stessa partita del primo tempo ma ci siamo abbassati troppo, per demerito nostro e per merito loro. È stata una sofferenza, ma era fondamentale vincere per il morale e la classifica dopo il periodo difficile. Delle volte sbagliamo delle scelte. Quando si parte in contropiede vogliamo concludere subito, invece bisogna avere calma e giocare. Ma questo succede da un po’ di tempo. Ci sono margini di miglioramento. Per quelli che siamo dobbiamo tenere di più la palla ed essere più concreti. In alcune gare ci abbassiamo, questi sono step da fare come margini di miglioramento".