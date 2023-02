Juve, Locatelli: “Sentenza? Inutile pensarci, concentrati sul campo”

Intervistato da Dazn, il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha parlato del difficile periodo dei bianconeri: "Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento che abbiamo avuto, è la base. Il Mister ci dice sempre che se si parte da un atteggiamento positivo le qualitá poi vengono fuori. Prima della partita contro la Salernitana, Danilo mi ha detto che avrei dovuto parlare alla squadra nel cerchio pre-partita che facciamo in campo. Io me la sono sentita e ho detto che l'unica cosa che non potevamo sbagliare oggi era l'atteggiamento e questo è innegabile. Un grande giocatore non fa bene solo in una partita e basta".