Juve, Locatelli sempre nel mirino. E quell’interesse per Traorè…

I bianconeri guardano in casa Sassuolo per rinforzare la rosa

Non ci sono solo i risultati ottenuti sul campo a tenere banco in casa Juve. La dirigenza bianconera, infatti, sta già programmano la prossima stagione, a partire dal calciomercato che dovrà essere fatto in estate. Una sessione da sfruttare al massimo per rinforzare una rosa che, nonostante la grande qualità, mostra ancora diverse lacune. Una di queste riguarda sicuramente il ruolo di regista visto che, con il ko di Arthur, i cui tempi di rientro sono ancora incerti, la squadra non dispone di un giocatore capace di dettare i ritmi di gioco come vorrebbe Pirlo. Il primo obiettivo resta sempre quel Manuel Locatelli già trattato lo scorso anno ma che poi, per le alte richieste del Sassuolo, è rimasto in Emilia.