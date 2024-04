Juve, Locatelli: “Non vinciamo da tre anni, vogliamo tornare a farlo”

Intervistato da Dazn al termine della partita contro il Milan il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha detto: "C'è un po' di amarezza e rammarico, dovevamo vincere e ci abbiamo provato fino alla fine senza riuscirci ma si è visto l'atteggiamento giusto". Sulla Coppa Italia: "Ogni volta che indossi questa maglia devi dimostrare, dobbiamo fare più punti possibile con una finale ancora da giocare. Un trofeo è sempre importante, non vinciamo da tre anni e vincere ci darebbe una dimensione diversa. Vincere trofei è quello che conta, dobbiamo gettare le basi per il futuro. La Juve deve tornare a vincere, perché è nata per quello, quest'anno non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare ma ora dobbiamo pensare a fare punti per l'obiettivo Champions".