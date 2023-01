Juve, Locatelli: “Dobbiamo rispondere sul campo, siamo ancora più uniti”

Il girone di andata della Juve in Serie A è terminato con un bellissimo pareggio per 3-3 contro l' Atalanta . A segnare i gol bianconeri sono stati Di Maria, Milik e Danilo , ma la vera protagonista è stata la grinta . Una mentalità propositiva quella della squadra di Allegri, figlia della rabbia post penalizzazione di 15 punti in classifica.

Al termine della partita il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ai microfoni di Sky Sport ha detto: “ È chiaro che sono situazioni che ci toccano, inutile nasconderlo . Noi dobbiamo solo rispondere sul campo , rispettare i tifosi, sul resto non possiamo fare nulla. Ma ci siamo uniti ancora di più come gruppo e dobbiamo ripartire da questo ”.

“Il mister ci fa restare concentrati solo sul campo ed è a quello che dobbiamo pensare - ha continuato Locatelli. Sicuramente c'è qualcosa di diverso, ci siamo uniti di più e dobbiamo dare tutto in ogni partita. Possiamo fare solo quello”. In una fase così delicata è fondamentale l'apporto dei giovani come Fagioli o i talenti della Next Gen: “In questa situazioni è bello avere tanti giovani che ti danno quella spensieratezza in più, stasera si sono visti dei veri uomini ed è quello che conta”, ha concluso il centrocampista italiano.