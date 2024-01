Juve, Locatelli: “Per vincere serviva una partita matura e lo abbiamo fatto”

Intervistato al termine della partita contro il Lecce il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha detto: "Il Lecce mette sempre in difficoltà , prende pochi gol, per vincere qui bisogna fare una partita matura e noi lo abbiamo fatto".

"Noi lavoriamo perché gli attaccanti facciano gol, sono felice per Dusan che deve continuare così - ha detto -, ma anche per tutti gli altri, il lavoro di squadra premia tutti: con questo spirito si fanno grandi risultati. L’evoluzione non è stata in singole zone di campo, ma stiamo crescendo tutti in maturità e consapevolezza, che è quello che poi ci chiede il Mister".