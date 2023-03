Juve, Locatelli non convocato dall’Italia: “Ci sono rimasto male”

Quantità, qualità e sacrificio: contro l'Inter Manuel Locatelli ha giocato una delle sue migliori prestazioni in stagione. Il centrocampista italiano sembra ormai essere completamente al suo agio come mediano, cuore pulsante della manovra della Juve. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è stata da 7 pieno in pagella: "Capisce subito che è una serata di sacrificio e si cala nella parte. Recupera un’infinità di palloni e chiude con un intervento prezioso su Calhanoglu. Anticipato da Onana nel finale".