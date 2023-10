22 ottobre data speciale per Locatelli: “La vita è incredibile, forza Juve”

Il 22 ottobre sarà per sempre una data da ricordare per il centrocampista della Juve Manuel Locatelli: il suo commento su Instagram

Dal 22 ottobre 2016 al 22 ottobre 2023: nel giorno in cui Locatelli aveva segnato alla Juve con la maglia del Milan, lo stesso Locatelli ha fatto vincere la Juve contro il Milan . Sempre a San Siro, sempre con un tiro dalla distanza. Un segno del destino .

Con il suo gol il centrocampista italiano ha regalato ai bianconeri tre punti fondamentali , con la Vecchia Signora che ora si trova soltanto a due punti di distanza dal primo posto in classifica.

Locatelli su Instagram ha scritto: "La vita è incredibile. Il 22 ottobre sarà per sempre una data speciale per me. Grazie alla mia famiglia e a voi. Sempre Forza Juve".