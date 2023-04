Juve, Locatelli festeggia la 200a presenza in Serie A contro i biancocelesti

Nella serata storta dello Stadio Olimpico Manuel Locatelli festeggia le 200 presenze in Serie con le maglie di Milan, Sassuolo e Juventus

redazionejuvenews

Non è stata la serata che sperava ma Manuel Locatelli ha tagliato un traguardo importante. Nella serata dell'Olimpico ha festeggiato la sua 200esima presenza in Serie A, per un calciatore giovane ma già con tanta esperienza nel campionato italiano. Ormai un pezzo fondamentale del centrocampo bianconero: equilibratore e primo regista della manovra, uno dei pezzi centrali da cui ripartire per il futuro.

13.890' in campo in Serie A, in una carriera che è iniziata il 21 aprile 2016, quando Locatelli vestiva ancora la casacca rossonera. In quell'occasione gioca appena 3' contro il Carpi. Bissa poi nell'ultima giornata di quel campionato contro la Roma, dove resta in campo per 90'. L'anno successivo comincia ad entrare in pianta stabile nelle rotazioni della squadra meneghina, totalizzando 25 presenze stagionali in campionato con 2 gol al termine della stagione.

Il primo lo segna al Sassuolo, l'altro lo ricordano bene i tifosi bianconeri perché arrivo nel corso di un Milan-Juventus, deciso proprio dalla sua rete per l'1-0 finale. Poi il resto è storia come si dice in questi casi. Nel Sassuolo si è consacrato e alla Juve sta diventando sempre più un perno, insostituibile per Allegri e uno dei simboli del presente e del futuro del club, con cui ieri ha raggiunto l'80a presenza in tutte le competizioni.