Juve, Lo Monaco: “Il problema non è Allegri, ma le squadra anonima”

Lo Monaco ha parlato del tecnico Allegri: per il dirigente il problema della Juve sarebbero le campagne acquisti di mercato degli ultimi anni

Intervenuto a TvPlay su Twitch, Pietro Lo Monaco ha parlato del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri . Per il dirigente sportivo l'allenatore bianconero sarebbe spesso un immeritato capro espiatorio delle dinamiche juventine.

Ecco le sue parole: "Allegri? L’allenatore più decorato del mondo, Carlo Ancelotti, non lo è: è sempre stato un gestore di uomini. Ha preso il meglio da ogni suo giocatore. Aveva grandi giocatori e le squadre con grandi giocatori in campo vincono. Molti parlano di Allegri, il problema della Juve sono le campagne acquisti non da Juve degli ultimi sei-sette anni".