Juve, Lippi: “Lukaku? Per Allegri sarebbe un rinforzo importante”

L'ex ct Azzurro Marcello Lippi ha rilasciato una intervista a 'Tag24' parlando in particolar modo del mercato della Juve. Ecco le sue parole: "Se alla fine Lukaku approderà o meno alla Juventus al momento non è dato sapere, ma è un attaccante di alto livello e starebbe bene in qualunque top club, non soltanto alla Vecchia Signora. Se c’è la possibilità, la dirigenza bianconera cercherà di sfruttarla. Per Allegri sarebbe un rinforzo importante per la prossima stagione".

Poi sul mercato arabo: "Le offerte che arrivano dal calcio saudita stanno inevitabilmente condizionando questa estate di calciomercato. Sono cifre folli e non c’è possibilità di competere con loro per i parametri del calcio europeo. La differenza con quanto avvenne con la Cina e con l’America secondo me è evidente. In questo caso non intendono fermarsi e stanno cercando di portare sempre più campioni in Saudi Pro League. Offrono cifre esagerate ed è comprensibile che vengano prese in considerazione anche da nomi importanti piuttosto che da calciatori a fine carriera. Non penso che sia un fenomeno destinato a fermarsi in poco tempo, anzi. Hanno il potere di fare proposte che solleticano l’appetito anche di giocatori di grande livello".