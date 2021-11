Lippi: “Juve? Metterebbe la firma per vincere la Champions e terminare 7°”

Intervenuto ai margini della presentazione del suo nuovo centro sportivo a Viareggio, Marcello Lippi ha parlato dell'Italia e della Juve

Intervenuto ai margini della presentazione del suo nuovo centro sportivo a Viareggio, l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini: "Io sono molto fiducioso. Il pareggio è uno di quei risultati che quando giocano squadre abbastanza forti ci sta, va messo in conto. E' chiaro che se se avessero vinto sarebbe stato tutto più semplice. Ma i risultati utili per risolverla lo stesso ci sono e sono nelle forze di questa squadra. Questo è un gruppo sereno e intelligente, compreso l'allenatore. Sanno benissimo che il risultato finale sarà ottenuto lo stesso. Problemi in attacco? No, questa Nazionale non ha problemi. E' a un passo minimo dalla qualificazione ai Mondiali, ha vinto l'Europeo... ti sembra una squadra con dei problemi? E' chiaro che non può essere al 100% in tutti i reparti e in tutti i momenti della stagione. Poi magari il campionato proporrà un giocatore importante che risolve tutti i problemi..."

E a proposito di Serie A, per ora il campionato italiano è comandato da Milan e Napoli. Lo scudetto sarà una sfida tra loro due?"Sicuramente sarà una lotta a tre, si inserirà anche l'Inter - ha affermato Lippi. Milan e Napoli devono tener presente anche l'Inter. Juventus? Non lo so, può essere abbiano fatto delle valutazioni che portano la squadra a dare tutto in Champions League. Credo se potessero firmare per una stagione da concludere col settimo posto in campionato e la vittoria in Champions League, firmerebbero subito".

Chiosa finale su Vlahovic: "Penso che sia molto bravo e abbia due palle non indifferenti. Gestire una situazione nella quale si è trovato per dichiarazioni altrui non è semplice. Sta dimostrando grande serietà e attaccamento alla società. Che ci sia qualcuno che sta facendo i suoi interessi è evidente, e appena possibile verrà fuori, ma lui dimostra grande qualità tecnica e grande carattere".