Juve, l’indice di liquidità preoccupa: oltre 100 milioni da recuperare

Il calciomercato della Juventus pare procedere a piccoli passi. L'arrivo di Timothy Weah e quello atteso a momenti di Facundo Gonzalez è tutto quello che il club bianconero ha sin qui aggiunto alla rosa della scorsa stagione. In realtà, le più importanti mosse della Vecchia Signora ad oggi paiono la conferma di Adrien Rabiot . Oltre che l'arrivo del direttore sportivo del Napoli scudettato Cristiano Giuntoli . E a quest'ultimo sta spettando il compito più complicato, ovvero quello di imbastire per il tecnico Massimiliano Allegri una squadra competitiva per la Serie A in avvicinamento.

Juve costretta a cedere

In questo caso, a lasciare in "dote" tale grattacapo è stato l'ex presidente Andrea Agnelli. Più nello specifico, il bond da 170 milioni di euro, con scadenza a febbraio 2024 e non ancora finanziato. Di fronte a una situazione di tal genere, il quasi immobilismo del calciomercato in entrata, ma anche in uscita, della Juventus è presto spiegato. Così come lo sarebbe la volontà di non dichiarare nessun elemento della rosa incedibile, ma bensì trattabile a prezzo pieno di cartellino. L'esempio più lampante è quello di Dusan Vlahovic. Acquistato un anno e mezzo fa dalla Fiorentina per 80 milioni di euro e che il club intenderebbe cedere per una cifra non inferiore. D'altro canto, apparirebbe difficile pensare che anche i più facoltosi club europei, o addirittura quelli arabi, sarebbero disposti a investire a tal punto per un giocatore che nelle ultime stagione non ha brillato. Al momento l'offerta del Chelsea, con l'inserimento di Romelu Lukaku, che appare quella migliore, viene stimata per un valore complessivo sui 60 milioni.