Juve, dalla Liga: il Siviglia viene travolto dal Barcellona

Il prossimo avversario di Europa League della Juventus è stato battuto dal Barcellona in Liga: ora gli uomini di Mendilibar sono...

Il Barcellona di Xavi si è imposto in Liga sul prossimo avversario di Europa League della Juventus: match terminato per 4-0 a favore dei padroni di casa che stravincono al Camp Nou. La 32° giornata si chiude negativamente anche per il Betis Siviglia, a cui va decisamente peggio dei bianconeri in campionato.

I blaugranasi confermano così in vetta al campionato spagnolo rispondendo a tono alla vittoria dei Blancos contro l'Almeria. In questo modo il Barcellona resta primi indiscussi a +11 dal Real. Ottima gara per i ragazzi di Xavi: in gol Christensen, Lewandowski e Raphinha nel primo tempo, infine autogol di Rodriguez nella ripresa decreta il 4-0. Il Betis non scende mai in campo e non trova la porta anche complice l'inferiorità numerica: semplicemente una serata da archiviare per gli anadalusi.

Il Siviglia resta così 11° in classifica a 41 punti: la prossima sarà contro l'Atletico Bilbao. Destinazione Torino il prossimo 11 maggio: gli uomini di Mendilibar vogliono continuare a far bene in Europa League e non sarà un avversario semplice per Allegri.