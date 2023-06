Juve, Lichtsteiner: “Allegri e Conte sono entrambi dei fenomeni”

Sulla situazione della Juventus

Inoltre, l'ex Juventus ha provato ad analizzare l'attuale situazione dei bianconeri: "I numeri sono importanti, soprattutto in una società come la Juve. Molto difficile da valutare quello che è successo. Non è stato facile per i giocatori e per lo staff con il continuo dare e ritirare i punti. Per una squadra è sempre difficile perché non sai dove ti trovi in classifica. La stagione non è stata bruttissima, considerando anche la semifinale di Europa League. Quando sei sul campo pensi soltanto a far bene e a portare il risultato a casa. Ma non è facile se non sai in che posizione ti trovi e per quale obiettivo giochi; influisce sicuramente un po'. La Juve ha tantissimi campioni, non c'è necessità di spiegare quanto sia stato difficile l'anno. I giocatori hanno voglia di vincere, non bisogna parlare più di tanto. Sicuramente c'è da lavorare sul campo per essere preparati per la nuova stagione".