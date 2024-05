Juve, Licari: “Arricchire l’albo d’oro potrebbe non bastare ad Allegri”

Nel suo pezzo su La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari ha parlato del destino di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco alcuni passaggi del suo articolo: "E' impensabile che la Juve resti fuori dalla Champions. C’è la Salernitana in casa e le rivali non faranno tutte percorso netto, anzi, compreso il Bologna, stanno rallentando. Il fatto però che il match-point sia un batticuore, dopo l’illusorio testa a testa con l’Inter, getta ombre sul futuro. La Juve che ha ricapitalizzato più volte non può presentarsi ai nuovi appuntamenti — c’è anche il Mondiale per club — contenta di non aver rischiato. Lo show business chiede altro. Non è neanche detto che Allegri resti in panchina pur arricchendo l’albo d’oro. Il contratto a sette zeri (lordi) fino al 2025 è un forte deterrente all’esonero. Ma dopo una stagione di lassez-faire, per dirla con l’economia, urge un confronto interno sul futuro tecnico-tattico e sugli obiettivi di un mercato che, negli ultimi anni, è parso più una raccolta di figurine, possibilmente a parametro zero, che di nomi per un progetto. Si parla di tanti ruoli, non di quello fondamentale, da cui era partita la Juve di Conte (Pirlo) e che ha rimodellato l’Inter di Inzaghi (Calhanoglu): il play. Quel Modric a fine contratto a Madrid...".