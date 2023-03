Juve, lesione alla coscia sinistra per Alex Sandro: i tempi di recupero

La Juventus conquista una vittoria pesante in campionato contro la Sampdoria, in una settimana complessa. Archiviato il match contro i blucerchiati, la Vecchia Signora prepara l'impegno europeo contro il Friburgo. Nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, l'obiettivo è staccare il pass per il prossimo turno. C'è però da fare i conti con un'infermeria trafficata in quel del J Medical.

Tra quelli che si sono sottoposti ai controlli, oltre a Pogba, Di Maria e Chiesa , c'è anche Alex Sandro . Il terzino brasiliano ha lasciato il campo dopo appena 23 minuti di gioco nella gara d'andata contro il Friburgo. Inoltre, era già reduce da alcuni fastidi muscolari dall'impegno contro la Roma. E non arrivano buone notizie in tal senso: gli esami del nazionale hanno riscontrato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra .

Si allungano, quindi, i tempi di recupero del classe '91 che, dopo aver saltato la gara contro la Sampdoria, sarà costretto a rientrare dopo la sosta. Non sarà a disposizione del tecnico bianconero né per la sfida di Europa League, né per il Derby d'Italia contro i nerazzurri. A riportarlo è Tuttosport. Un'assenza pesante quella del brasiliano, in un reparto in cui anche Bremer e Bonucci sono a rischio per la gara di giovedì, con Allegri che dovrà cercare una soluzione, vista l'emergenza del pacchetto arretrato bianconero.