Juve, accordo con il Leeds per McKennie: ecco le cifre dell’affare

La società bianconera e quella inglese hanno trovato l'intesa per la cessione del giocatore statunitense, che domani effettuerà le visite

redazionejuvenews

Weston McKennie è pronto a salutare la Juventus. Già in conferenza stampa Massimiliano Allegriaveva confermato l'assenza del centrocampista nella sfida di domani contro il Monza. Queste le parole del tecnico: "Non ci sarà, è al centro di una trattativa, dovrebbe esserci l'accordo tra le due squadre". E in effetti l'accordo è stato trovato: secondo Gianluca Di Marzio, Juventus e Leeds hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento.

L'operazione sarà basata su un prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 5 di bonus. Il diritto poi potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. McKennie partirà domani per svolgere le visite mediche in Inghilterra. Mancano solo gli ultimi dettagli e poi l'accordo sarà formalizzato. Il Leeds, che punta forte sul giocatore, vorrebbe trasformare il trasferimento in definitivo a giugno, magari provando anche a rinegoziare la cifra del riscatto.

A questo punto l'ultimo step rimane l'accordo definitivo tra il club inglese e il giocatore sulle cifre del suo contratto. Gli agenti dello statunitense sono al lavoro proprio in queste ore per limare questi ultimi aspetti economici con il Leeds, che riguardano anche la durata del contratto in caso di riscatto. Le parti stanno discutendo per un accordo fino al 2028, con opzione per il 2029.