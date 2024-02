Juve, le ultime sulla formazione: le scelte in attacco e in difesa

La Juve si avvicina al prossimo impegno di campionato: il tecnico bianconero dovrà scogliere i dubbi per la difesa e sulla coppia d'attacco

Il posticipo del campionato di Serie A vedrà la Juventus impegnata all'Allianz Stadium contro l' Udinese . La squadra bianconera, a secco di vittorie da due partite, cercherà di riprendere la marcia come da favori di pronostico. In vista del match contro la compagine friulana, l'allenatore Massimiliano Allegri dovrà scogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Sia la difesa che l'attacco sarebbero particolarmente attenzionati a causa, nel primo caso, della squalifica di Danilo e, nel secondo, per il forfait sempre più probabili di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Allegri sarebbe orientato per l'inserimento di Alex Sandro dal 1' minuto, preferendolo a Daniele Rugani. Per il reparto offensivo, è piena bagarre tra Federico Chiesa, Arkadiusz Milik e Kenan Yildiz, con i primi due favoriti.