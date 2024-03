Juve, le ultime dall’allenamento: riflettori accesi sulle condizioni di Rabiot

Nel ventinovesimo turno del campionato di Serie A, la Juventus sarà impegnata nel lunch match delle ore 12.30 dell'Allianz Stadium contro il Genoa . Nel corso degli ultimi allenamenti, mister Massimiliano Allegri starebbe recuperando i pezzi della tua rosa. Per ultimo, l'allenatore ha potuto riaccogliere in gruppo nella giornata di ieri il centrocampista francese Adrien Rabiot .

Anche nell'allenamento odierno il calciatore ha lavorato interamente con il resto del gruppo e la sua convocazione per la sfida di campionato appare scontata. Da verificare ci sarebbe però la tenuta fisica. In realtà anche da questo punto di vista le sensazioni sarebbero positive visto che il giocatore si sarebbe fermato per un periodo non particolarmente lungo. Con ogni probabilità, Rabiot riprenderà il suo posto dal 1' minuto nel centrocampo della Juve.