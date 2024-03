Juve, le ultime dall’allenamento: le condizioni di Mckennie e De Sciglio

In mattinata, la Juventus ha sostenuto la giornaliera seduta di allenamento in preparazione al match di Serie A contro l'Atalanta. Le principali novità rispetto alle precedenti sessioni sarebbero la conferma dell'allenamento parzialmente in gruppo di Weston Mckennie, così come quello di Mattia De Sciglio. Il primo punterebbe con forza alla convocazione e su questo filtrerebbe un certo ottimismo.