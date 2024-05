Juve, le ultime dall’allenamento: le condizioni di De Sciglio e Yildiz

La Juventus ha proseguito questa mattina con un allenamento mattutino la preparazione in vista del match in campionato contro la Salernitana. Tra le fila della squadra allenatasi sotto la supervisione di mister Massimiliano Allegri, sono da constatare alcune defezioni. In primo luogo, Mattia De Sciglio avrebbe accusato un lieve risentimento muscolare e la sua presenza domenica è in forte dubbio. Inoltre, non ha lavorato con il gruppo neppure Kenan Yildiz, il quale si è limitato a del lavoro in palestra. L'attaccante starebbe ancora recuperando dalla gastroenterite che lo ha afflitto recentemente. Infine, Alex Sandro ha proseguito la sua tabella personalizzata: la convocazione con la Salernitana rimane in forse.