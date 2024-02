Juve, le ultime dall’allenamento: Alex Sandro rimane in dubbio

Nell'ultima sessione di allenamento della Juve, Alex Sandro ha proseguito il suo lavoro personalizzato: ci sarebbe ottimismo per il recupero

In attesa del match di domenica contro il Frosinone, la Juventus ha proseguito nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio il suo programma di allenamenti. Sotto la lente di ingrandimento, c'era da monitorare le condizioni di Alex Sandro: il difensore brasiliano anche oggi ha proseguito il suo allenamento a parte. Non superato dunque ancora il suo affaticamento alla coscia, ma filtrerebbe comunque ottimismo. In caso di recupero, il giocatore si candiderebbe a una maglia da titolare.