Juve: le semifinali di Europa League disputate a Torino

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Siviglia nella partita valevole per la data delle semifinali dell'Europa League. I bianconeri cercheranno di ipotecare il risultato da questa sera, per andare in Andalusia a giocare la partita di ritorno con meno pressione addosso. La squadra bianconera ha vinto tre volte la competizione, quando si chiamava coppa Uefa, ed in tutte e tre le circostanze la semifinale di andata è stata sempre disputata a Torino.