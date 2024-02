Juve, le scelte per il Verona: scalpita Rugani, conferma per Chiesa

A due giorni dalla sfida di Serie A contro l'Hellas Verona, si starebbe delineando l'undici titolare della Juventus a caccia del ritorno al successo. Per invertire la rotta dopo tre partite senza vittoria, mister Allegri dovrebbe affidarsi alla coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa. La punta serba è completamente ristabilita da inizio settimana e riprenderà il suo posto in attacco al posto di Milik. Conferma possibile invece per Chiesa che, pur non apparendo ancora al 100% della forma, dovrebbe essere nuovamente preferito a Yildiz.