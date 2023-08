Juve, le prime parole di Gonzalez: “Molto emozionato di essere qui”

"Felicissimo, molto emozionato e senza cadere nella realtà di essere riuscito a raggiungere un club della grandezza come la Juventus . Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto quotidiano delle persone che sono con me, che mi motivano, che mi fanno crescere e che, nonostante tutto, so che ci saranno sempre.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e soprattutto grazie alla mia famiglia per essersi unita a me in una giornata come questa. Grazie @bygplayers per la fiducia riposta in me, il lavoro quotidiano e vorrei ringraziare te, @martinguasta, per il tuo infinito lavoro e per rappresentarmi nel miglior modo possibile, amico mio. I sogni devono essere realizzati! Forza Juve!".