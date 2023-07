Juve, le parole di Brambilla e Montero dopo i rinnovi

Le prime parole di Massimo Brambilla e Paolo Montero dopo le rispettive conferme per un altro anno sulla panchina di Juve Next Gen e Under 19

redazionejuvenews

Dopo il fresco rinnovo ufficializzato dalla Juventus per Massimo Brambilla e Paolo Montero sono arrivate anche le prime parole dei due mister. Entrambi sono stati confermati per un altro anno sulle rispettive panchine di Juve Next Gen e Under 19. Un prolungamento nel segno della continuità e del merito per i risultati ottenuti precedentemente nell'ultima stagione sportiva e che permettono alla società di allinearsi facilmente al lavoro fatto da Massimiliano Allegri. Negli ultimi anni, il lavoro svolto con la seconda squadre e la Primavera sta portando sempre più giocatori della cantera bianconera ad affacciarsi con regolarità in prima squadra.

Brambilla: "Obiettivo playoff" — Ecco le parole di Massimo Brambilla riportate sul sito ufficiale della Juventus: "Sono contento, abbiamo sempre parlato di proseguire il rapporto e adesso la cosa diventa ufficiale. Sono felice di continuare questo percorso e questa mia avventura con la Juventus. Questo secondo anno penso di partire con conoscenze diverse, più avanti, perché conosco meglio il campionato di Serie C e anche i ragazzi, sia quelli che ho allenato la scorsa stagione, sia quelli che saliranno dalla Primavera. Gli obiettivi sono gli stessi dell’anno scorso: il primo è la crescita dei ragazzi dal punto di vista individuale e collettivo e di conseguenza deve arrivare il risultato dal punto di vista sportivo, provando a qualificarci ai play-off in modo tale che i ragazzi possano acquisire ancora più esperienza quando la posta in palio sale".