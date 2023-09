Juve-Lazio, i tifosi ironici sul web: “Le immagini esclusive dalla sala VAR”

Tante proteste al termine di Juve-Lazio: le migliori battute dei tifosi bianconeri e biancocelesti su Twitter

Vittorie e polemiche come spesso accade vanno di pari passo. Quindi se da un lato i tifosi della Juve non possono che festeggiare per il 3-1 contro la Lazio, dall'altra i biancocelesti sono particolarmente arrabbiati con l'arbitro Maresca.

Stando alla Lazio, infatti, il primo gol di Vlahovic sarebbe stato da annullare, tanto che per protesta Sarri non ha parlato in conferenza stampa al termine della partita.

Una polemica che si è ovviamente amplificata sui social dove non mancano proteste e battute, dalle immagini esclusive della sala VAR fino al momento esatto in cui la Lazio ha deciso di andare in silenzio stampa. Di seguito una carrellata dei migliori video e meme da Twitter:

