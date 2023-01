Juve, ora testa alla Lazio. Sarri: “Qualcuno era stanco, farò delle valutazioni”

La Juve giovedì 2 febbraio affronterà la Lazio in Coppa Italia. Le parole dell'allenatore biancoceleste in vista della partita

Dopo la brutta sconfitta contro il Monza, la Juve si prepara a sfidare la Lazio, prossima avversaria in Coppa Italia. I biancocelesti guidati dall'ex Maurizio Sarri ieri hanno pareggiato 1-1 contro la Fiorentina grazie alle reti di Casale e Nico Gonzalez. Al termine della partita l'allenatore della Lazio ha detto: "Se mi chiedi se sono contento della qualità ti dico di no, se sono contento per l’atteggiamento ti dico di si. Abbiamo sofferto senza scomporci, e avuto qualche minuto di sbandamento. Non eravamo brillanti mentalmente come nelle ultime partite e ci ha fatto soffrire la pressione avversaria".

"Abbiamo perso dei palloni ma ho visto anche un bell’atteggiamento - ha continuato. Queste sono quelle partite in cui ci sta e diventa difficilissimo vincere e importantissimo non perdere. Noi abbiamo molta più facilità all’approccio al primo tempo e non nel secondo tempo, possiamo migliorare ulteriormente. La partita era di sofferenza e hanno fatto una qualità di palleggio notevole, i momenti di sofferenza erano aspettabili. Mi ha fatto tanto piacere vedere la voglia e determinazione negli ultimi 25 minuti".

In vista della sfida contro la Juve ci saranno dei cambi?"La gestisco in base alla stanchezza dei giocatori, vediamo come ne usciamo da oggi. Qualcuno è uscito stanco si vedeva palesemente che lo era, facciamo delle valutazioni mercoledì e poi vediamo".